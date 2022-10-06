Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:02

МИД Казахстана назвал жестким разговор с послом РФ о ситуации с главой дипмиссии Украины

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Разговор с послом РФ в Казахстане Алексеем Бородавкиным о ситуации с главой дипмиссии Украины Петром Врублевским был довольно жестким, заявили в казахстанском МИД.

"Посол был вызван в МИД на серьезный разговор. Обсудили высказывание официального представителя министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, которое не соответствует духу равноправного стратегического партнерства. Разговор был довольно жесткий", - сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в МИД республики.

Накануне официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил журналистам, что тональность высказываний его российской коллеги Марии Захаровой "диссонирует характеру союзнических отношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров".

В минувший вторник Захарова заявила, что развитие ситуации вокруг посла Украины в Казахстане Петра Врублевского "вызывает возмущение".

По ее словам, российская сторона ранее потребовала его высылки из Казахстана после резких высказываний украинского дипломата о русских.

Посол Казахстана Ермек Кошербаев в минувший вторник был вызван в МИД России, где ему было заявлено о категорической неприемлемости развития ситуации вокруг Врублевского, сообщала Захарова.

Ранее МИД Казахстана выразил протест послу Украины в связи с его высказываниями 21 августа в интервью казахстанскому блогеру. Ряд СМИ распространил отрывок интервью Врублевского блогеру Диасу Кузаирову, в котором посол позволил себе резкие высказывания в отношении русских.

По словам представителя казахстанского МИД, Украина в ближайшее время представит нового посла в Казахстане после скандальных высказываний Врублевского.

Казахстан Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 6 октября

Правящая партия Казахстана выдвинула кандидатуру Токаева на выборы президента

SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

В Южной Корее заявили, что КНДР провела очередной пуск баллистической ракеты

Посол Антонов заявил, что США не заинтересованы в полном разрыве дипотношений с Россией

Посол Антонов заявил, что США не заинтересованы в полном разрыве дипотношений с Россией

Экономика vs. политика - ОПЕК+ решила снизить квоты, несмотря на призывы США. Обобщение

Убийство Дарьи Дугиной

Разведслужбы США подозревают Киев в причастности к убийству Дугиной

Разведслужбы США подозревают Киев в причастности к убийству Дугиной

РФ и США рассматривают включение новых стран в программу перекрестных полетов на МКС

В ЕК объяснили, что фон дер Ляйен не предлагала ограничить цену на российский газ

В Евросоюз за прошлую неделю въехало на 20% меньше россиян, чем неделей ранее

В Евросоюз за прошлую неделю въехало на 20% меньше россиян, чем неделей ранее
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });