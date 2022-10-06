МИД Казахстана назвал жестким разговор с послом РФ о ситуации с главой дипмиссии Украины

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Разговор с послом РФ в Казахстане Алексеем Бородавкиным о ситуации с главой дипмиссии Украины Петром Врублевским был довольно жестким, заявили в казахстанском МИД.

"Посол был вызван в МИД на серьезный разговор. Обсудили высказывание официального представителя министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, которое не соответствует духу равноправного стратегического партнерства. Разговор был довольно жесткий", - сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в МИД республики.

Накануне официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил журналистам, что тональность высказываний его российской коллеги Марии Захаровой "диссонирует характеру союзнических отношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров".

В минувший вторник Захарова заявила, что развитие ситуации вокруг посла Украины в Казахстане Петра Врублевского "вызывает возмущение".

По ее словам, российская сторона ранее потребовала его высылки из Казахстана после резких высказываний украинского дипломата о русских.

Посол Казахстана Ермек Кошербаев в минувший вторник был вызван в МИД России, где ему было заявлено о категорической неприемлемости развития ситуации вокруг Врублевского, сообщала Захарова.

Ранее МИД Казахстана выразил протест послу Украины в связи с его высказываниями 21 августа в интервью казахстанскому блогеру. Ряд СМИ распространил отрывок интервью Врублевского блогеру Диасу Кузаирову, в котором посол позволил себе резкие высказывания в отношении русских.

По словам представителя казахстанского МИД, Украина в ближайшее время представит нового посла в Казахстане после скандальных высказываний Врублевского.