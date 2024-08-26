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Умер второй пострадавший при пожаре на заводе в Стерлитамаке

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В понедельник в реанимации умер сотрудник Стерлитамакского нефтехимического завода, получивший термические ожоги при пожаре 19 августа, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве Башкирии.

"Третий пострадавший находится в отделении, его состояние медики оценивают как средней тяжести", - сказала пресс-секретарь министерства Мария Апкаримова.

Ранее сообщалось, что в больнице от полученных ожогов скончался один из трех пострадавших.

Пожар на Стерлитамакском нефтехимическом заводе произошел 19 августа. По предварительным данным, он возник из-за разгерметизации воздушной линии газопровода с последующим факельным горением сжиженного газа.

В результате пострадали работники 1974, 1980 и 1988 годов рождения. С термическими ожогами их доставили в городскую клиническую больницу № 1 Стерлитамака, и в тот же день санавиацией перевезли в Уфу, в реанимацию Республиканского ожогового центра.

Минздрав Стерлитамак Башкирия Уфа Мария Апкаримова
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