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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 15:21

Лавров назвал отношение Парижа к свободе СМИ одной из причин ухудшения отношений

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Москва ожидает ответа Парижа на ноту о предоставлении консульского доступа к арестованному основателю Telegram Павлу Дурову, заявил на пресс-конференции глава МИД Сергей Лавров. Он также отметил, что отношения России и Франции находятся на низшей точке в том числе из-за позиции французских властей по вопросам свободы СМИ.

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"Что касается наших конкретных действий, нота наша находится на рассмотрении, ожидаем ответа на эту ноту", - сказал министр.

"Отношения Москвы и Парижа находятся на низшей точке, в том числе из-за позиции, которую Париж занимает по вопросам свободы СМИ, свободы распространения информации и вообще по вопросам уважения профессии журналиста", - добавил он.

"Сейчас мы одни в ОБСЕ напоминаем об этом обязательстве - обеспечивать доступ к информации в своих странах и за рубежом. Все остальные понапринимали законов, каких-то специальных инструкций, в том числе инструкцию, нарушение которой сейчас вменяют Павлу Дурову. Хотя какая-то бельгийская компания, которая регулирует применение этого закона Евросоюза, открещивается от того, что она на кого-то жаловалась. Там очень много несуразного", - добавил Лавров.

Он напомнил, что у российской стороны "тоже были вопросы к Telegram, но речь шла исключительно о правовых делах, которые рассматривались в соответствии с законом и решались".

"Никогда ни о каких попытках ограничивать свободу Павлу Дурову или его команде даже не возникало", - заявил Лавров.

Хроника 25 – 27 августа 2024 годаЗадержание Павла Дурова во Франции
МИД ОБСЕ Сергей Лавров Евросоюз Франция Павел Дуров
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