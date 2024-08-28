Перевалку угля ММТП перенесут из центра Мурманска поэтапно за пять лет

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Перевалка угля в АО "Мурманский морской торговый порт" (ММТП, находится под управлением АО "Портовый альянс"), сопровождаемая выбросами угольной пыли, должна быть перенесена из центра Мурманска к 2030 году, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на презентации обновленного плана "На Севере - жить".

"Это поэтапная история, но, конечно, в течение пяти лет нам нужно убрать уголь из Мурманска и решить эту проблему в Мурманске раз и навсегда", - сказал Чибис.

6 августа Чибис на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил перенести перевалку угля из Мурманска в новый строящийся порт "Лавна" на западном берегу Кольского залива. В связи с большой социальной значимостью проблемы угольной пыли, уголь в порту Мурманска, по мнению губернатора, следует постепенно заместить другими грузами.

В ММТП 8 августа сообщили, что системы пылеподавления нуждаются в повышении эффективности. Необходимый объем инвестиций в ММТП оценили в сумму свыше 1 млрд рублей.

ММТП считается крупнейшей стивидорной компанией в Арктической зоне РФ. Средняя интенсивность погрузки судов навалочными грузами составляет 23 тыс. тонн в сутки. Основная номенклатура грузов: уголь, окатыши, марганцевая руда, щебень, генеральные грузы, в том числе арктического и местного направлений.

В марте Чибис сообщал, что жители Мурманска в 15 раз чаще стали жаловаться на угольную пыль. Мурманская транспортная прокуратура начала проверку ММТП.

В сентябре 2017 года Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР сообщило о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.246 УК по факту нарушения ММТП правил охраны окружающей среды при открытой перевалке угля. Ведомство сообщало, что при перевалке угля на территории ММТП произошел значительный аварийный выброс каменноугольной пыли, образовалось пылевое облако, которое пошло в сторону города и осело на жилые дома и здания. Впоследствии уголовное дело было прекращено.

В 2017-2021 годах ММТП в рамках своей экологической программы оснастил порт комплексом специальных пушек для пылеподавления и возвел пылеветрозащитные ограждения. В программу было инвестировано около 3 млрд рублей.