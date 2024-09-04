Мурманский торговый порт в январе-августе снизил перевалку на 18%

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - АО "Мурманский морской торговый порт" (ММТП, находится под управлением АО "Портовый альянс") в январе-августе 2024 года обработало 9,954 млн тонн грузов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе порта.

За восемь месяцев 2023 года ММТП перевалил 12,085 млн тонн грузов. Таким образом, в текущем году снижение составило 17,6%.

Непосредственно в августе ММТП обработал 1,35 млн тонн. "Это почти на 5,5% ниже августовских плановых показателей и более чем на 11% меньше объемов августа 2023 года", - отметили в пресс-службе порта.

В ММТП подчеркивают, что "тенденция сокращения грузопотока носит системный характер".

ММТП считается крупнейшей стивидорной компанией в Арктической зоне РФ. Годовая мощность порта составляет до 24 млн тонн грузов. Средняя интенсивность погрузки судов навалочными грузами - 23 тыс. тонн в сутки. Основная номенклатура грузов: уголь, окатыши, марганцевая руда, щебень, генеральные грузы, в том числе арктического и местного направлений

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил перенести перевалку угля из Мурманска в новый строящийся порт "Лавна" на западном берегу Кольского залива. В связи с большой социальной значимостью проблемы угольной пыли уголь в порту Мурманска, по мнению главы региона, следует постепенно заместить другими грузами. Затем Чибис сообщал, что перенос перевалки угля планируется поэтапно до 2030 года.