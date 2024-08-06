Губернатор Чибис предложил перенести перевалку угля из центра Мурманска в порт "Лавна"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил поэтапно перевести перевалку угля из центра Мурманска в новый порт "Лавна" на западном берегу Кольского залива. Он высказал это предложение на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Один из важных вопросов с учетом нового угольного порта "Лавна", который хотел бы обсудить - это тема действующей перевалки угля в центре города, вы это знаете, с советских времен. Понятно, что пылит, пылит сильно. Понятно, что другой альтернативы нет, но для людей это сейчас, помимо остальных вопросов, один из самых чувствительных аспектов", - сказал Чибис.

Глава региона напомнил, что в течение 2024 года порт "Лавна" будет достроен.

"Я бы просил вашей поддержки на поэтапный перевод угля из центра города на западный берег. Это, конечно, не должно быть моментальным, в одночасье, мы должны порт сохранить", - сказал Чибис, объяснив, что требуется поручение президента и содействие федерального правительства, чтобы заместить уголь в порту Мурманска на другие грузы.

Перевалку угля в порту Мурманска ведет АО "Мурманский морской торговый порт" (ММТП, находится под управлением АО "Портовый альянс").

В марте Чибис сообщал, что жители Мурманска в 15 раз чаще стали жаловаться на угольную пыль. Мурманская транспортная прокуратура начала проверку ММТП.

ММТП считается крупнейшей стивидорной компанией в Арктической зоне России. Средняя интенсивность погрузки судов навалочными грузами составляет 23 тысячи тонн в сутки. Основная номенклатура грузов: уголь, окатыши, марганцевая руда, щебень, генеральные грузы, в том числе арктического и местного направлений.

В сентябре 2017 года Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 246 УК по факту нарушения ММТП правил охраны окружающей среды при открытой перевалке угля. Ведомство сообщало, что при перевалке угля на территории ММТП произошел значительный аварийный выброс каменноугольной пыли, образовалось пылевое облако, которое пошло в сторону города и осело на жилые дома и здания. Впоследствии уголовное дело было прекращено.

В 2017-2021 годах ММТП в рамках своей экологической программы оснастил порт комплексом специальных пушек для пылеподавления и возвел пылеветрозащитные ограждения. В программу было инвестировано около 3 млрд рублей.