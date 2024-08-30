Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

РКН пригрозил блокировкой интернет-магазина Акунина и Goodreads

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации страницы ряда книжных онлайн-магазинов, в том числе сайт Бориса Акунина (Григория Чхартишвили, признанного в России иноагентом), а также ресурс "Goodreads" компании Amazon.

"Ведомство внесло страницы ряда онлайн-магазинов и электронных библиотек в Реестр запрещенной информации из-за размещения на этих ресурсах целого перечня литературы, нарушающей российское законодательство. В числе нарушителей книжные сайты babook.org freedomletters.org, ruslania.com, bookamaro.com, goodreads.com", - сообщила пресс-служба РКН.

"Если владельцы ресурсов проигнорируют предупреждения ведомства, доступ к сайтам будет ограничен на территории РФ", - добавили в ведомстве.

По данным РКН, "на указанных книжных платформах размещены произведения, содержащие фейки об СВО, пропаганду ЛГБТ, информацию, направленную на дестабилизацию политической обстановки в РФ, а также дискредитацию действий органов государственной власти РФ и Вооруженных Сил РФ".

"Авторы многих этих книг и публикаций - иноагенты, при этом их произведения не промаркированы: сервисы не поставили требуемое законом предупреждение о статусе автора. Часть основателей указанных книжных сервисов - россияне, покинувшие РФ, частью ресурсов владеют иностранные компании", - сказано в сообщении.

Сайт и онлайн-магазин "Книжного клуба Бабук" babook.org был изначально запущен Акуниным как ресурс с его произведениями, затем там появились книги других авторов.

Издательство "Freedom Letters" freedomletters.org, чей сайт также попал в реестр, основано в апреле 2023 года Георгием Урушадзе, гендиректором премии "Большая книга" с 2005 по 2022 год.

Goodreads - сайт с каталогом книг и книжными рекомендациями, дочерняя компания Amazon, запущен в январе 2007 года.

Amazon Роскомнадзор Goodreads Борис Акунин Георгий Урушадзе Книжный клуб Бабук
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

В результате обстрела Белгорода с пригородом один человек погиб, семеро пострадали

Что произошло за день: пятница, 30 августа

МАК выпустил промежуточный отчет по упавшему под Коломной Superjet 100

Обмен заблокированными активами инвесторов будет продлен до 12 октября

Обмен заблокированными активами инвесторов будет продлен до 12 октября

Банк России отметил увеличение числа квалифицированных инвесторов до 798 тысяч

Сбербанк имеет запас капитала и готов к повышению антициклической надбавки

ГК "Русагро" подало иск к Виталию Юсуфову о взыскании убытков

Иноагентами признаны Елена Лукьянова и Галина Тимченко

Индекс МосБиржи упал ниже 2650 пунктов, обновив минимум с июня 2023 года

Индекс МосБиржи упал ниже 2650 пунктов, обновив минимум с июня 2023 года

Силуанов ожидает роста ВВП России в 2024 г. на уровне 3,9%

Силуанов ожидает роста ВВП России в 2024 г. на уровне 3,9%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });