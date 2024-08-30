РКН пригрозил блокировкой интернет-магазина Акунина и Goodreads

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации страницы ряда книжных онлайн-магазинов, в том числе сайт Бориса Акунина (Григория Чхартишвили, признанного в России иноагентом), а также ресурс "Goodreads" компании Amazon.

"Ведомство внесло страницы ряда онлайн-магазинов и электронных библиотек в Реестр запрещенной информации из-за размещения на этих ресурсах целого перечня литературы, нарушающей российское законодательство. В числе нарушителей книжные сайты babook.org freedomletters.org, ruslania.com, bookamaro.com, goodreads.com", - сообщила пресс-служба РКН.

"Если владельцы ресурсов проигнорируют предупреждения ведомства, доступ к сайтам будет ограничен на территории РФ", - добавили в ведомстве.

По данным РКН, "на указанных книжных платформах размещены произведения, содержащие фейки об СВО, пропаганду ЛГБТ, информацию, направленную на дестабилизацию политической обстановки в РФ, а также дискредитацию действий органов государственной власти РФ и Вооруженных Сил РФ".

"Авторы многих этих книг и публикаций - иноагенты, при этом их произведения не промаркированы: сервисы не поставили требуемое законом предупреждение о статусе автора. Часть основателей указанных книжных сервисов - россияне, покинувшие РФ, частью ресурсов владеют иностранные компании", - сказано в сообщении.

Сайт и онлайн-магазин "Книжного клуба Бабук" babook.org был изначально запущен Акуниным как ресурс с его произведениями, затем там появились книги других авторов.

Издательство "Freedom Letters" freedomletters.org, чей сайт также попал в реестр, основано в апреле 2023 года Георгием Урушадзе, гендиректором премии "Большая книга" с 2005 по 2022 год.

Goodreads - сайт с каталогом книг и книжными рекомендациями, дочерняя компания Amazon, запущен в январе 2007 года.