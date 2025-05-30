Дело Бориса Акунина о содействии терроризму и его оправдании передано в суд

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Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В суд передано уголовное дело, по которому проходит писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили, признан в России иноагентом, находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга), об этом было доложено председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, сообщает телеграм-канал СКР.

"Чхартишвили заочно предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах, публичном оправдании террористической деятельности", - информирует СКР.

По данным ведомства, "скрывающийся за рубежом гражданин РФ и Великобритании" Акунин "объявлен в международный розыск, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу" заочно, были арестованы его банковские счета.

По версии следствия, Акунин "заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя России и оправдывал террористическую деятельность Украины".

"Чхартишвили дважды в течение 2024 года признан судом виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Несмотря на это, игнорируя российское законодательство, он продолжил нарушать ограничения, возложенные на иностранных агентов, размещая в интернете публикации без соответствующей маркировки", - отмечают в СК.

В марте 2025 года прокуратура Москвы направила в следственные органы материалы проверки в отношении Акунина для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей иноагента).

Об уголовном деле в отношении писателя стало известно в конце 2023 года. В деле речь шла о в публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России (ст.205.2, ст.207.3 УК). Примерно тогда же Росфинмониторинг внес писателя в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Минюст признал Акунина иностранным агентом в январе 2024 года.