Песков заявил, что в РФ к Telegram были вопросы, но Дурова никто не арестовывал

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - У российской стороны были вопросы к мессенджеру Telegram, но при этом в России его основателя Павла Дурова никто не арестовывал, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас-то его никто не арестовывал. Конечно, были вопросы", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Отрывок интервью журналист опубликовал в своем телеграм-канале.

"Да, действительно террористы пользуются сетью "Телеграм", но террористы пользуются и автомобилями. Почему не арестовывают генерального директора "Рено" или "Ситроен"?" - сказал представитель Кремля.

Дуров был задержан в Париже по прилете из Баку 24 августа.

Дурову 28 августа было предъявлено обвинение в непротиводействии распространению через его мессенджер преступного контента.

Основателя Telegram освободили из-под стражи под залог в 5 млн евро при условии строгого судебного надзора, обязательства дважды в неделю отмечаться в комиссариате полиции. Ему запрещено покидать французскую территорию.