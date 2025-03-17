Павел Дуров подтвердил, что прибыл из Франции в Дубай

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Основатель Telegram Павел Дуров в понедельник подтвердил, что по разрешению судебных властей Франции вернулся в Дубай.

"Я вернулся в Дубай после нескольких месяцев, которые провел во Франции из-за расследования в отношении мошеннической деятельности в Telegram. Расследование продолжается, но я счастлив оказаться дома", - написал Дуров в своем телеграм-канале.

За это решение он поблагодарил судебные власти, своих юристов и команду.

16 марта французские СМИ сообщали, что Дуров вылетел из Франции в Дубай, так как судебные власти разрешили ему пробыть там "несколько недель". Незадолго до этого судебный следователь согласился модифицировать меру пресечения: ранее основателю Telegram было запрещено покидать французскую территорию, отмечалось в сообщениях.

В конце августа 2024 года Дурову во Франции предъявили обвинения в непротиводействии распространению через мессенджер преступного контента. Позже Дурова освободили из-под стражи под залог в 5 млн евро при условии строгого судебного надзора, обязательства дважды в неделю отмечаться в комиссариате полиции. Ему было запрещено покидать французскую территорию.