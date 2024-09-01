Поиски на месте крушения Ми-8 на Камчатке на ночь приостановлены

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Поисковая операция на месте крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке приостановлена до утра, сообщила пресс-служба Главное управления МЧС России по Камчатскому краю в воскресенье.

"В настоящий момент найдены 17 тел. Спасатели разбили лагерь для ночевки, поиски приостановлены до наступления светлого времени суток. Пешие группировки возвращаются в пункт постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

На месте остаются семь спасателей МЧС.

Как сообщалось, в субботу вертолет Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро" совершал перелет с площадки в районе горного массива Вачкажец на площадку в поселке Николаевка Елизовского района, но в назначенное время экипаж не вышел на связь. По предварительным данным, на борту находились 22 человека - 19 пассажиров и три члена экипажа.

В воскресенье вечером бортом авиакомпании "Витязь-Аэро" с воздуха были обнаружены обломки вертолета. Они находятся на высоте 900 метров рядом с местом, где ранее экипаж выходил на связь. Там же спасатели нашли 17 тел погибших.

В штабе по ликвидации последствий катастрофы считают, что вертолет мог разбиться из-за ошибки пилота, который, возможно, в тумане не заметил сопку и задел ее склон. Также будут рассмотрены версии отказа техники, однако она пока не считается основной.

Расследуется дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).