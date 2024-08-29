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В Курской области собирают вооруженный добровольческий отряд

Бойцы отряда будут в том числе обеспечивать порядок в отселенных районах

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о формировании в регионе добровольческого отряда "Барс - Курск". По его словам, создание этого формирования обсуждалось на совещании, которое он провел с членами правительства Курской области и главами районов.

"Это новое формирование станет важным звеном в поддержании правопорядка на территории Курской области. Основная функция отряда - обеспечение безопасности в восьми отселенных районах, а также на других территориях Курской области. Добровольцы, подписавшие контракт, пройдут обучение, получат необходимое вооружение", - сообщил Смирнов.

Он отметил, что бойцы нового отряда будут действовать "в тесном взаимодействии с армией и штабом КТО, что обеспечит эффективную координацию и защиту гражданской инфраструктуры".

"Задачи отряда включают не только обеспечение безопасности, но и участие в жизнеобеспечении отселённых районов, чтобы поддержать оставшихся людей в это сложное время. Важно отметить, что все действия добровольцев будут согласовываться с армией и штабом КТО. Это гарантирует порядок и слаженность в работе", - подчеркнул Смирнов.

По его словам, контракт на участие в отряде заключается на 6 месяцев. На этот период гарантируется сохранение рабочего места.

Алексей Смирнов Барс - Курск Курская область
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