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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Ливни с грозами и шквальный ветер спрогнозировали в Крыму в ближайшее время

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на вечер воскресенья из-за прогнозируемых сильных осадков и ветра, сообщает региональный главк МЧС.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-2 часа и до конца дня 1 сентября в центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

МЧС напоминает о вероятности возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения числа ДТП и нарушения транспортного сообщения, а также подтопления территорий.

Крым
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