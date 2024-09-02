Радиационный фон в Курской области не превышает естественных показателей

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор проводит ежедневный мониторинг радиационной обстановки в Курской области, радиационный фон в регионе не превышает естественных показателей, сообщили в понедельник в Роспотребнадзоре.

"Осуществляется ежедневный мониторинг и контроль радиационной обстановки. Радиационный фон в регионе не превышает естественных показателей", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что в Курской области усилен контроль качества воды в источниках централизованного водоснабжения. Исследования проводятся по более чем 20 показателям безопасности, все соответствуют норме.