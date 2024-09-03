В Крыму украли оборудование для цементного завода на 3 млрд рублей

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Трех человек задержали по подозрению в похищении производственного оборудования для цементного завода с территории Керченского морского порта Камыш-Бурун, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Кражу производственного оборудования для цементного завода на сумму порядка 3 млрд рублей раскрыли мои коллеги из МВД по Республике Крым. Задержаны трое подозреваемых. По версии следствия, они похитили имущество с части территории Керченского морского порта Камыш-Бурун, которая находилась в аренде у коммерческой организации", - написала Волк.

Она отметила, что уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.158 УК РФ (кража), фигуранты дела арестованы.