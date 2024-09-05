Бывшему президенту "Балтики" Шерстенникову переквалифицировали обвинение

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Выборгский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовные дела в отношении бывшего президента пивоваренной компании "Балтика" Дениса Шерстенникова и вице-президента компании по правовым вопросам Антона Рогачевского, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

"Два дела поступило в суд. У каждого из фигурантов свое", - написала она в своем телеграм-канале в четверг.

По ее данным, обвинения фигурантам переквалифицированы: Шерстенникову теперь инкриминируют ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), Рогачевскому - ч. 5 ст. 33 - ч. 1 ст. 201 УК РФ (пособничество в злоупотреблении). Ранее обоим вменяли статью 159 УК РФ (мошенничество).

"Фабула теперь такова: с 23.06.2023 по 22.08.2023 Шерстенников при пособничестве Рогачевского и иных лиц, действуя в интересах группы компаний Carlsberg, совершил заведомо невыгодные для ООО "ПК "Балтика" сделки по передаче на срок 20 лет принадлежащего лицензионного права интеллектуальной собственности на использование бренда "Балтика" в пользу ООО "Виста БиУай Ко" для использования бренда в Республике Беларусь, стоимостью 295,6 млн рублей, а также в пользу ТОО "Карлсберг Казахстан" для использования в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Туркмении, Таджикистане, Монголии и Украине, стоимостью 865,892 млн рублей. Так Шерстенников злоупотребил своими полномочиями, а Рогачевский, который рецензировал договоры, ему помог. Совершенное фигурантами повлекло утрату возможности ООО "ПК "Балтика" осуществления экспортных поставок и получения прибыли", - пояснила Лебедева.

Как сообщалось, Шерстенников и Рогачевский были задержаны и арестованы в ноябре прошлого года.

Carlsberg Group, крупнейший зарубежный инвестор на российском пивоваренном рынке, заявила о планах уйти из РФ в марте 2022 года. В конце июня прошлого года концерн объявил, что подписал соглашение о продаже российского бизнеса, не назвав ни имя будущего владельца "Балтики", ни параметры сделки.

Однако продажа сорвалась: вскоре, 16 июля 2023 года, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 100% "Балтики" (98,56%, которые принадлежали шведскому юрлицу Carlsberg, 0,09% - немецкому юрлицу Carlsberg и 1,35% - ООО "Хоппи Юнион") были переданы в управление Росимуществу. Концерн Carlsberg был вынужден констатировать, что после выхода указа перспективы продажи стали "крайне неопределенными", а в конце октября, комментируя итоги квартала, заявил о "незаконном захвате бизнеса в России" и планах защищать свои активы, бухгалтерское списание которых компания оценила почти в $1 млрд.

В октябре 2023 года сообщалось, что Carlsberg Group расторгает с "Балтикой" лицензионные соглашения на производство и продажу всей продукции группы, включая международные и локальные бренды. Это решение было названо ответом на указ президента. Переходный период, когда "Балтика" могла реализовать имеющиеся запасы и материалы, был обозначен до 1 апреля 2024 года. В связи с этим "Балтика" обратилась в суд.

19 октября прошлого года суд принял обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту на госрегистрацию прекращения прав на использование товарных знаков в отношении брендов Holsten, Kronenbourg, Tuborg, Seth & Riley`s Garage. Решение мотивировано тем, что данная мера "направлена на защиту производства, сохранение имущества (имущественных прав)", а также на "сохранение существующего состояния отношений (status quo) между сторонами, на сохранение между сторонами договорных обязательств в том виде и на тот срок, который согласован сторонами при заключении лицензионных соглашений".

При этом в декабре 2023 года суд первой инстанции удовлетворил иск "Балтики" к Carlsberg и признал недействительными односторонние отказы последней от лицензионных соглашений на производство и продажу пива нескольких брендов. В январе 2024 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ООО "Пивоваренная компания "Балтика" к структуре Carlsberg - ТТО "Карлсберг Казахстан" - о признании недействительной передачи последнему исключительной лицензии на интеллектуальную собственность, относящуюся к продукции и бренду "Балтика".

"Балтика" - вторая по величине пивоваренная компания в РФ, управляет восьмью заводами.