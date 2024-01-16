Топ-менеджера "Балтики" Рогачевского перевели под домашний арест

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Выборгский районный суд Петербурга смягчил меру пресечения топ-менеджеру компании "Балтика" Антону Рогачевскому, обвиняемому в мошенничестве, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Следователь указал, что представители ООО "Пивоваренная компания "Балтика" ходатайствуют о смягчении меры, чтобы Рогачевский мог оказывать консультационные услуги по текущей деятельности компании. Кроме того, Рогачевский полностью признал вину. Обвиняемый и защитник не возражали против изменения меры. Суд ходатайство следствия удовлетворил и Рогачевского из-под стражи отпустил", - говорится в сообщении.

Рогачевский будет находиться под домашним арестом до 1 марта.

Второго фигуранта дела, бывшего президента "Балтики" Дениса Шерстенникова Выборгский райсуд оставил под стражей, продлив меру пресечения до 29 марта. Следователь счел, что оснований смягчать меру Шерстенникову нет, так как, среди прочего, инкриминируемое преступление совершалось в интересах различных иностранных компаний, представители которых могут быть к этому причастны, а обвиняемый обладает устойчивыми деловыми связями за пределами России.

Кроме того, постановлениями суда наложен арест на денежные средства Шерстенникова ($200 тыс. и 100 тыс. евро), а также автомобили Skoda Kodiaq и Volvo XC 60.

Как сообщалось, 16 ноября Выборгский районный суд Петербурга арестовал топ-менеджера ООО "Пивоваренная компания "Балтика" Рогачевского и бывшего президента компании Шерстенникова. Оба обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, фигуранты и неустановленные соучастники, в том числе из сотрудников "Балтики", до 17 июля 2023 года "путем обмана приобрели в пользу компаний "Карлсберг Казахстан" и "Виста БиУай Ко" принадлежащее "Балтике" право интеллектуальной собственности стоимостью не менее 295,6 млн рублей". Право предусматривало возможность экспорта продукции ООО "Пивоваренная компания "Балтика" на территорию Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Монголии и Белоруссии. Таким образом, они причинили организации и РФ в лице временного управляющего – Росимущества ущерб, считает следствие.

В октябре 2023 года сообщалось, что Carlsberg Group расторгает с "Балтикой" лицензионные соглашения на производство и продажу всей продукции группы, включая международные и локальные бренды. Это решение было названо ответом на указ президента.

Отмечалось, что переходный период, когда "Балтика" могла реализовать имеющиеся запасы и материалы, был обозначен до 1 апреля 2024 года. В связи с этим "Балтика" обратилась в суд. Затем 19 октября прошлого года суд принял обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту на госрегистрацию прекращения прав на использование товарных знаков в отношении брендов Holsten, Kronenbourg, Tuborg, Seth & Riley`s Garage. Решение мотивировано тем, что данная мера "направлена на защиту производства, сохранение имущества (имущественных прав)", а также на "сохранение существующего состояния отношений (status quo) между сторонами, на сохранение между сторонами договорных обязательств в том виде и на тот срок, который согласован сторонами при заключении лицензионных соглашений".

При этом в декабре прошлого года суд первой инстанции удовлетворил иск "Балтики" к Carlsberg и признал недействительными односторонние отказы последней от лицензионных соглашений на производство и продажу пива нескольких брендов.

Carlsberg Group, крупнейший зарубежный инвестор на российском пивоваренном рынке, заявила о планах уйти из РФ в марте 2022 года. В конце июня прошлого года концерн объявил, что подписал соглашение о продаже российского бизнеса, не назвав ни имя будущего владельца "Балтики", ни параметры сделки.

Однако продажа сорвалась: вскоре, 16 июля 2023 года, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 100% "Балтики" (98,56%, которые принадлежали шведскому юрлицу Carlsberg, 0,09% - немецкому юрлицу Carlsberg и 1,35% - ООО "Хоппи Юнион") были переданы в управление Росимуществу. Концерн Carlsberg был вынужден констатировать, что после выхода указа перспективы продажи стали "крайне неопределенными", а в конце октября, комментируя итоги квартала, заявил о "незаконном захвате бизнеса в России" и планах защищать свои активы, бухгалтерское списание которых компания оценила почти в $1 млрд.

"Балтика" – вторая по величине пивоваренная компания в РФ, управляет восьмью заводами.