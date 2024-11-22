Выборгский суд прекратил дело против экс-президента "Балтики" Шерстенникова

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге Выборгский суд прекратил уголовное дело и преследование бывшего президента пивоваренной компании "Балтика" Дениса Шерстенникова по обвинению в злоупотреблении полномочиями, сообщила пресс-служба судов города.

"Суд дело прекратил с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в 80 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Представитель потерпевшего настаивал на прекращении дела, ходатайство поддержала защита фигуранта.

"В марте 2024 года ООО "ПК "Балтика", ТОО "Карлсберг Казахстан", ООО "Виста БиУайКо" и ООО "Калсберг Азербайджан" подписали соглашение, подтверждающее, что права на бренд "Балтика" на рынках за пределами России с 1 апреля 2024 года возвращаются ООО "ПК "Балтика" с уплатой вознаграждения за период пользования брендом, - уточняет пресс-служба. - Достижение соглашения стало возможным в большей степени благодаря Шерстенникову".

Материальных и иных претензий "Балтика" к Шерстенникову не имеет.

Дела Шерстенникова и вице-президента компании по правовым вопросам Антона Рогачевского поступили в районный суд 5 сентября.

Обоих задержали в ноябре 2023 года и арестовали по обвинению в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК). Тогда сообщалось, что, по версии следствия, фигуранты и неустановленные соучастники, в том числе из сотрудников ООО "Пивоваренная компания "Балтика", до 17 июля 2023 года "путем обмана приобрели в пользу компаний "Карлсберг Казахстан" и "Виста БиУай Ко" принадлежащее ООО "ПК "Балтика" право интеллектуальной собственности стоимостью не менее 295,6 млн рублей". Право предусматривало возможность экспорта продукции ООО "ПК "Балтика" на территорию Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Монголии и Белоруссии. Таким образом они причинили организации и России в лице временного управляющего - Росимущества - ущерб, считает следствие.

Когда дела в сентябре 2024 года поступили в Выборгский суд, стало известно, что обвинение Шерстенникову и Рогачевскому переквалифицировали с мошенничества на злоупотребление полномочиями и пособничество в злоупотреблении (ч.1 ст.201 УК).

Carlsberg Group, крупнейший зарубежный инвестор на российском пивоваренном рынке, в марте 2022 года заявил об уходе из России. В конце июня 2023 года концерн объявил, что подписал соглашение о продаже российского бизнеса, не назвав ни будущего владельца "Балтики", ни параметры сделки.

Но 16 июля 2023 года президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 100% "Балтики" (98,56%, которые принадлежали шведскому юрлицу Carlsberg, 0,09% - немецкому юрлицу Carlsberg и 1,35% - ООО "Хоппи Юнион") были переданы в управление Росимуществу. Концерн Carlsberg был вынужден констатировать, что после выхода указа перспективы продажи стали "крайне неопределенными", а в конце октября прошлого года, комментируя итоги квартала, заявил о "незаконном захвате бизнеса в России" и планах защищать свои активы, бухгалтерское списание которых компания оценила почти в $1 млрд.

В октябре 2023 года Carlsberg Group решил расторгнуть с "Балтикой" лицензионные соглашения на производство и продажу всей продукции группы, включая международные и локальные бренды. Переходный период, когда "Балтика" могла реализовать имеющиеся запасы и материалы, был обозначен до 1 апреля 2024 года. В связи с этим "Балтика" обратилась в суд.

Суд 19 октября 2023 года принял обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту на госрегистрацию прекращения прав на использование товарных знаков в отношении брендов Holsten, Kronenbourg, Tuborg, Seth & Riley's Garage. В декабре 2023 года суд первой инстанции удовлетворил иск "Балтики" к Carlsberg и признал недействительными односторонние отказы последней от лицензионных соглашений на производство и продажу продукции указанных брендов. В апреле 2024 года Тринадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал решение суда первой инстанции.