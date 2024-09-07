Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Крыму

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Три человека погибли и двое травмированы в автомобильной аварии в Первомайском районе Крыма, сообщила пресс-служба МВД по республике.

По предварительной информации ведомства, в субботу вечером 38-летний водитель автомобиля Citroen вблизи села Абрикосово при проезде регулируемого перекрестка не предоставил преимущество в движении автомобилю Lada Granta.

"В результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль Citroen, в котором находилась семья из четырех человек, съехал в кювет и после опрокидывания загорелся. Трое человек погибли, в том числе ребенок, 2015 года рождения", - говорится в сообщении.

Еще двое участников аварии, по данным регионального МВД, госпитализированы с травмами.