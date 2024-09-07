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Режим ЧС введен после детонации взрывоопасных объектов в Воронежской области

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о введении режима ЧС в Острогожском районе, где произошел пожар и детонация взрывоопасных объектов.

"На территории Острогожского района, где ночью возник пожар рядом с взрывоопасными объектами и началась детонация, объявлен режим ЧС", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

В настоящее время идет эвакуация жителей одного населенного пункта. Для них развернуты пункты временного размещения, организованы автобусы. Пока в ПВР находятся несколько десятков человек. Большая часть эвакуированных разместились у родственников и знакомых.

"По предварительной информации, никто из гражданских лиц не пострадал. Оценка возможных повреждений будет проводиться только после полной ликвидации последствий детонации", - уточнил Гусев.

Ранее он сообщил, что силами ПВО и средствами РЭБ в Острогожском районе был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. В результате его падения возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, началась детонация.

Воронежская область Острогожский район детонация ЧС
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