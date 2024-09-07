В Воронежской области ввели дополнительные меры безопасности из-за продолжения детонации

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о введении дополнительных мер безопасности в связи с пожаром и детонацией взрывоопасных предметов в Острогожском районе.

"Полностью перекрыто движение автотранспорта с 51-го по 105-й километр автодороги Воронеж - Луганск. Весь транзитный транспорт с развязки на 51-м километре направляется в сторону Нововоронежа", - написал он в субботу в своем телеграм-канале.

Гусев добавил, что продолжается горение сухой растительности. "Ее тушение осложняет продолжающаяся детонация, но необходимая группировка сил и средств сформирована", - написал губернатор.

По его словам, из прилегающих к месту происшествия населенных пунктов эвакуировано несколько сотен человек.

В трех населенных пунктах района действует режим ЧС, добавил Гусев.

Ранее он сообщил, что силами ПВО и средствами РЭБ в Острогожском районе был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. В результате его падения возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация. В Острогожском районе был введен режим ЧС.