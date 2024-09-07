Поиск

В Воронежской области ввели дополнительные меры безопасности из-за продолжения детонации

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о введении дополнительных мер безопасности в связи с пожаром и детонацией взрывоопасных предметов в Острогожском районе.

"Полностью перекрыто движение автотранспорта с 51-го по 105-й километр автодороги Воронеж - Луганск. Весь транзитный транспорт с развязки на 51-м километре направляется в сторону Нововоронежа", - написал он в субботу в своем телеграм-канале.

Гусев добавил, что продолжается горение сухой растительности. "Ее тушение осложняет продолжающаяся детонация, но необходимая группировка сил и средств сформирована", - написал губернатор.

В РоссииРежим ЧС введен после детонации взрывоопасных объектов в Воронежской областиЧитать подробнее

По его словам, из прилегающих к месту происшествия населенных пунктов эвакуировано несколько сотен человек.

В трех населенных пунктах района действует режим ЧС, добавил Гусев.

Ранее он сообщил, что силами ПВО и средствами РЭБ в Острогожском районе был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. В результате его падения возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация. В Острогожском районе был введен режим ЧС.

Воронежская область Острогожский район Александр Гусев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пожар на наземной парковке в подмосковном Одинцово потушен

Пожар на наземной парковке в подмосковном Одинцово потушен

Минобороны РФ заявило об отражении двух атак ВСУ в Курской области

Два человека погибли на пожаре в подмосковном Одинцовe

Путин отметил, что Москва нарастила в кратчайшие сроки выпуск продукции для нужд СВО

Путин отметил, что Москва нарастила в кратчайшие сроки выпуск продукции для нужд СВО

ЦИК обратится к Зюганову из-за методичек некоторых членов КПРФ

Силы ПВО сбили две управляемые авиабомбы ВСУ над Курской областью

Памфилова сообщила о более чем 4,6 тыс. атак с начала голосования на онлайн ресурсы

Памфилова сообщила о более чем 4,6 тыс. атак с начала голосования на онлайн ресурсы

Медведев не ждет отмены санкций США против России

Четыре дрона ВСУ сбито над Белгородской и Курской областями

Падение БПЛА привело к детонации взрывоопасных объектов в Воронежской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });