Минсельхоз отметил рост доли российских семян сахарной свеклы в АПК до 8%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз видит "существенный прогресс" во внедрении отечественных семян сельхозкультур, отметила на коллегии ведомства его руководитель Оксана Лут. По ее словам, доля отечественных семян сахарной свеклы в АПК в 2024 году может составить около 8%, хотя раньше почти весь необходимый объем импортировался.

"В этом году видим существенный прогресс. Значительно выросла доля использования отечественных селекционных достижений по таким культурам, как подсолнечник, соя, рапс. По сахарной свекле, семена которой мы раньше практически полностью импортировали, в этом году должны выйти на показатель около 8% рынка. Растет применение отечественных семян кукурузы и картофеля, где у нас также наблюдалась тотальная зависимость от недружественной иностранной селекции", - заявила министр.

По ее словам, сейчас почти по всем направлениям есть собственные достойные разработки, причем как в государственных научных учреждениях, так и у частных селекционеров и генетических центров, которые в последние годы активно развиваются. Основная задача на сегодняшний день - тиражировать и внедрять их в реальный сектор экономики, подчеркнула она.

Лут напомнила, что в соответствии с доктриной продовольственной безопасности, в 2030 году необходимо достичь 75%-ной самообеспеченности семенами всех основных сельхозкультур. "В среднем сейчас показатель у нас несколько ниже порогового значения доктрины продбезопасности. По прошлому году он составил 62,5%, - сказала она. - Если по отдельным культурам, например по пшенице, показатель существенно выше целевого - это более 90%, то по таким, как картофель и сахарная свекла, находится на достаточно низком уровне".

Как сообщила министр, отечественные селекционеры сейчас активно перестраивают работу таким образом, чтобы научные разработки шли, прежде всего, от потребностей бизнеса.

"Характеристики сортов и гибридов должны соответствовать требованиям рынка по продуктивности, устойчивости к болезням и вредителям, а также к природно-климатическим условиям разных регионов. Надо давать сельхозпроизводителям именно тот результат, на который они рассчитывают. Поэтому мы видим своей задачей ориентировать научно-исследовательские институты и участников федеральной научно-технической программы развития АПК на более тесное взаимодействие с семеноводами, потребителями семян и переработчиками сельхозпродукции", - сказала она.

К тому же на каждом этапе - от создания селекционных достижений до производства семян и обеспечения спроса на них - предоставляются меры господдержки, включающие льготное кредитование, субсидирование затрат на разработки, материально-техническую базу и инфраструктуру производства, а также меры таможенно-тарифного регулирования.

Говоря об обеспечении АПК биотехнологической продукцией, Лут заявила, что эту отрасль фактически нужно создавать заново. "В советские годы это направление было развито, но сегодня, к сожалению, технологии утрачены. Фактически эту отрасль нужно создавать заново. Основные группы необходимых нам продуктов - это аминокислоты, ферменты, кормовые витамины, органические кислоты и модифицированные крахмалы. При этом по большинству видов такой продукции мы зависим от импорта", - сказала она.

Одним из путей решения этой задачи она назвала создание партнерств на территории России с владельцами технологий из дружественных стран, а также стимулирование собственных разработок, "которые уже появляются у наших научных институтов".