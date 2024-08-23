Квоты на импорт семян в Россию выбраны менее чем на 50%

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Введенные в этом году квоты на импорт в Россию семян отдельных сельхозкультур выбраны менее чем на 50%, сообщил директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов на I Всероссийском форуме селекционеров и семеноводов "Русское поле - 2024".

"Несколько слов о квотах. В целом, мы в этом году видим, что наши селекционеры нашли внутренние резервы. Они нашли какие-то дополнительные внутренние инструменты и сумели продвинуть свою продукцию на рынок, даже несмотря на квоты. Это очень хорошо, что по многим позициям квоты выбрали менее чем на 50%", - заявил Некрасов.

По его словам, это означает, что у отечественных семеноводов "есть запас, есть наработки, которые сегодня рынком востребованы".

Некрасов также сообщил, что в этом году 83% всех семеноводческих посевов в стране высеяно отечественными семенами.

Как сказано в его презентации, с 2021 по 2024 годы в России было высеяно 78 новых отечественных сортов пшеницы (51 сорт в предыдущие четыре года - с 2017 по 2020 годы), кукурузы - 78 (65), подсолнечника - 115 (59), сои - 48 (38), ярового рапса - 10 (7).

Россия на 2024 год ввела квоту на ввоз семян ряда сельхозкультур из недружественных стран в объеме 33,1 тысячи тонн. Согласно постановлению правительства, квота на импорт семян картофеля установлена в размере 16 тысяч тонн, ячменя - 0,6 тысячи тонн, кукурузы - 5 тысяч тонн, в том числе восковидной - 0,6 тысячи тонн, рапса (гибриды) - 2 тысячи тонн, подсолнечника (гибриды) - 7,5 тысяч тонн, сахарной свеклы (гибриды) - 2 тысячи тонн. На пшеницу, рожь, соевые бобы квота нулевая. Размер квот рассчитан Минсельхозом исходя из потребностей российских семеноводов с учетом баланса отечественного производства, импорта и экспорта семян.

Правительство в июне 2023 года утвердило перечень семян сельхозкультур, в отношении которых могут вводиться количественные ограничения на ввоз. В него включены семена картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.

Как заявлял Минсельхоз, квотирование направлено на ускорение импортозамещения в таком основополагающем сегменте сельского хозяйства, как семеноводство. "Решения будут основываться на результатах сбора урожая и формирования семенного фонда, оценке потребности внутреннего рынка в семенах по каждой конкретной культуре, - разъясняло ведомство. - Объемы ввозимых семян планируется гибко регулировать и в дальнейшем поэтапно в течение трех лет уменьшать объемы квот по мере увеличения внутреннего производства".