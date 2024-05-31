Патрушев предупредил о продолжении квотирования импорта семян

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Начавшееся в 2024 году квотирование импорта семян сельхозкультур из недружественных стран будет продолжено, заявил на Всероссийском зерновом форуме вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

"Квотирование импорта будет продолжено. Это механизм, который призван защитить внутренний рынок. Поэтапно будем уменьшать объем ввозимых семян", - сказал он.

Он ожидает, что аграрии будут переориентироваться на собственную селекцию, генетику.

"Мы очень много для этого уже сделали. Вводим финансовую поддержку для тех, кто пользуется собственной селекцией, даем финподдержку тем, кто строит селекционно-семеноводческие центры. Мы ориентировали собственный бизнес на работу с нашими научно-исследовательскими институтами, которые занимаются разработкой новых семян", - сказал вице-премьер.

Он напомнил, что действуют правила локализации, которые регламентируют условия работы зарубежных селекционно-семеноводческих компаний на российском рынке.

"Но у нас нет задачи выгнать всех иностранцев, у нас есть задача обеспечить себе импортонезависимость. Эта работа будет продолжена, - подчеркнул Патрушев. - Пускай наши (зарубежные - ИФ) коллеги приходят, делают совместные предприятия, мы готовы с ними работать. Я больше скажу. У нас в принципе пока получается, Минсельхоз достаточно хорошо с этой темой справляется".

Он выразил надежду, что задача по достижению к 2030 году самообеспеченности семенами собственного производства на уровне 75% будет выполнена.

Квота на импорт семян в объеме 33,1 тысячи тонн была введена в феврале 2024 года и рассчитана по 31 декабря 2024 года. Так, квота на импорт семян картофеля установлена в размере 16 тысяч тонн, ячменя - 0,6 тысячи тонн, кукурузы - 5 тысяч тонн, в том числе восковидной - 0,6 тысячи тонн, рапса (гибриды) - 2 тысячи тонн, подсолнечника (гибриды) - 7,5 тысяч тонн, сахарной свеклы (гибриды) - 2 тысячи тонн. На пшеницу, рожь, соевые бобы квота нулевая.

Этот объем рассчитан Минсельхозом из потребностей российских семеноводов с учетом баланса отечественного производства, импорта и экспорта семян. Перечень семян сельхозкультур, в отношении которых могут вводиться количественные ограничения на ввоз, утвержден правительством.