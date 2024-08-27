Квоты на импорт семян из недружественных стран будут установлены и на 2025 год

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ, инициировавший введение на 2024 год квот на импорт семян из недружественных стран, планирует эту меру и на 2025 год.

"На 2025 год планируем установить количественные ограничения на ввоз отдельных видов семян сельскохозяйственных растений из недружественных стран. Решение по объемам таких ограничений будет принято после анализа внутреннего рынка семян по результатам подведения итогов уборочной кампании", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось, квота на 2024 год на ввоз семян ряда сельхозкультур из недружественных стран составляет 33,1 тыс. тонн. Согласно постановлению правительства, квота на импорт семян картофеля установлена в размере 16 тыс. тонн, ячменя - 0,6 тыс. тонн, кукурузы - 5 тыс. тонн, в том числе восковидной - 0,6 тыс. тонн, рапса (гибриды) - 2 тыс. тонн, подсолнечника (гибриды) - 7,5 тыс. тонн, сахарной свеклы (гибриды) - 2 тыс. тонн. На пшеницу, рожь, соевые бобы квота нулевая. Размер квот рассчитан Минсельхозом исходя из потребностей российских семеноводов с учетом баланса отечественного производства, импорта и экспорта семян.

Правительство РФ в июне 2023 года утвердило перечень семян сельхозкультур, в отношении которых могут вводиться количественные ограничения на ввоз. В него включены семена картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.

Как заявлял ранее Минсельхоз, квотирование направлено на ускорение импортозамещения в таком основополагающем сегменте сельского хозяйства, как семеноводство. "Решения будут основываться на результатах сбора урожая и формирования семенного фонда, оценке потребности внутреннего рынка в семенах по каждой конкретной культуре, - разъясняло ведомство. - Объемы ввозимых семян планируется гибко регулировать и в дальнейшем поэтапно в течение трех лет уменьшать объемы квот по мере увеличения внутреннего производства".

Как сообщил на минувшей неделе директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов на I Всероссийском форуме селекционеров и семеноводов в Казани, квоты на текущий год по ряду сельхозкультур выбраны менее чем на 50%. Отечественные селекционеры активно продвигают свою продукцию на рынок.