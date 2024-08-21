На рассмотрении Госдумы находятся 28 законопроектов на миграционную тему

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на рассмотрении палаты находятся почти три десятка законопроектов, посвященных регулированию вопросов миграции.

"На рассмотрении сегодня находятся 28 законопроектов по данной теме, причем шесть из них внесены в августе", - написал Володин в своем телеграм-канале в среду.

По его словам, проектами законов "предлагается: запретить низкоквалифицированным трудовым мигрантам привозить в нашу страну свои семьи, родственников, близких; ввести обязанность дактилоскопической регистрации иностранных граждан при въезде на территорию РФ; ввести ограничение на занятие определенными видами трудовой деятельности для иностранных граждан, в том числе в медицине и образовании".

"По этим инициативам высказались в поддержку представители политических фракций Государственной думы", - отметил спикер Госдумы.

Володин сообщил, что законопроекты, в том числе и по теме миграции, вносятся депутатами по итогам встреч с гражданами РФ.