Что произошло за день: воскресенье, 15 сентября

Ситуация в Курской области, пожары в Ростовской области, эвакуация жителей Шанхая из-за приближения тайфуна

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российские военные сообщили об ударах по подразделениям девяти украинских бригад в районе шести населенных пунктов Курской области.

- В Ростовской области 29 строений пострадало от природных пожаров. В СНТ "Задонье" в Аксайском районе огонь перекинулся с горящей травы на 15 домов. С начала суток в регионе зарегистрировано 60 пожаров.

- Два российских Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря в рамках учений "Океан-2024".

- Корабль Crew Dragon с четырьмя туристами успешно приводнился в Мексиканском заливе после пятидневного коммерческого орбитального полета.

- Власти КНР эвакуировали 377 тысяч человек из Шанхая в связи надвигающимся тайфуном "Бебинка".

- Оскар Пиастри (McLaren) стал победителем Гран-при Азербайджана "Формулы-1". Это вторая победа в его карьере.

- Полузащитник сборной Чили Виктор Давила перешел из ЦСКА в мексиканскую "Америку".