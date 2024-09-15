Что произошло за день: воскресенье, 15 сентября
Ситуация в Курской области, пожары в Ростовской области, эвакуация жителей Шанхая из-за приближения тайфуна
Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:
- Российские военные сообщили об ударах по подразделениям девяти украинских бригад в районе шести населенных пунктов Курской области.
- В Ростовской области 29 строений пострадало от природных пожаров. В СНТ "Задонье" в Аксайском районе огонь перекинулся с горящей травы на 15 домов. С начала суток в регионе зарегистрировано 60 пожаров.
- Два российских Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря в рамках учений "Океан-2024".
- Корабль Crew Dragon с четырьмя туристами успешно приводнился в Мексиканском заливе после пятидневного коммерческого орбитального полета.
- Власти КНР эвакуировали 377 тысяч человек из Шанхая в связи надвигающимся тайфуном "Бебинка".
- Оскар Пиастри (McLaren) стал победителем Гран-при Азербайджана "Формулы-1". Это вторая победа в его карьере.
- Полузащитник сборной Чили Виктор Давила перешел из ЦСКА в мексиканскую "Америку".