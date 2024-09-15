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Военные сообщили о полете двух Ту-95МС над нейтральными водами Чукотского моря

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря в рамках стратегического командно-штабного учения "Океан-2024", сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

Чукотское море расположено между Чукоткой (Россия) и Аляской (США).

"Продолжительность полета составила более 10 часов. При выполнении полетного задания экипажи отработали учебные вопросы по нанесению авиационных ударов крылатыми ракетами воздушного базирования по критически важным объектам условного противника", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Истребительное сопровождение обеспечили самолеты Су-30СМ и Су-35С Воздушно-космических сил, заявили военные.

"Полет самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ
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