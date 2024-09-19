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Володин призвал тщательно расследовать взрывы средств связи в Ливане

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Серия взрывов различной техники в Ливане требует тщательного расследования, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Произошедшее в Ливане должно быть тщательно расследовано. Сам факт того, что бытовые электронные приборы были использованы как взрывные устройства, требует соответствующего разбирательства", - написал Володин в своем телеграм-канале в четверг.

По его мнению, "возможность массового производства подобного "оружия" выводит терроризм на новый уровень".

"Это глобальная угроза для всех стран. Международные институты должны выработать меры против подобных преступлений. Иначе ни один человек не сможет чувствовать себя в безопасности", - считает председатель Госдумы.

По его мнению, произошедшая в Ливане "спланированная высокотехнологичная атака может привести к серьёзным последствиям в мире".

В результате серии взрывов различной техники – пейджеров, телефонов, раций и других электронных устройств в Ливане пострадали более 3000 человек, несколько десятков погибли.

Взрывы пейджеров в Ливане

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Госдума Вячеслав Володин Ливан
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