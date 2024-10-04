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Директор ФСБ за подрывами пейджеров "Хезболлы" увидел угрозу покушений на чиновников

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что спецоперация по подрыву пейджеров членов "Хезболлы" в Ливане и Сирии показала, как носимая электроника может использоваться для покушений на представителей власти. Он заявил об этом на 55-ом заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ (СОРБ).

"Как показали недавние акции с подрывами пейджеров и раций в Ливане и Сирии, результаты работ спецслужб противника по сбору сведений об уязвимостях информационных ресурсов и конспиративному внедрению "закладок" могут быть использованы не только для разрушения критической информационной инфраструктуры, но и организации покушений на представителей государственной власти с помощью носимой электроники в нужный момент",- сказал он.

Он назвал это "прямой угрозой безопасности стран СНГ".

В конце сентября в разных частях Ливана и Сирии одновременно взорвались пейджеры у членов движения "Хезболла". По данным CNN, за взрывами пейджеров в Ливане стоял Израиль: это была совместная операция израильской разведки и армии. В "Хезболле" сообщили, что взорвались портативные рации, которые члены движения используют для коммуникации. В "Хезболле" возложили ответственность за взрывы на Израиль и пообещали отомстить.

Взрывы пейджеров в Ливане

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Александр Бортников Израиль Ливан ФСБ Хезболла
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