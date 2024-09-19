В Wildberries заявили о полном содействии следствию по делу о стрельбе

Компания также пообещала помочь семьям убитых охранников

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Wildberries содействует следствию в расследовании уголовного дела после стрельбы у офиса компании в Москве, заявила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.

"Наша компания оказывает полное содействие следователям в рамках расследования вчерашнего нападения на офисы компании", - говорится в заявлении.

В компании объявлен день траура по погибшим сотрудникам охраны офиса в БЦ "Романов Двор". Принято решение оказать их родным материальную помощь и взять на себя все расходы, связанные с транспортировкой тел и похоронами.

"В то же время в столичных больницах остаются сотрудники службы безопасности и правоохранительных органов, раненные во время вооруженной атаки. Мы внимательно следим за их состоянием и надеемся, что они поправятся как можно скорее. Компания также окажет им необходимую поддержку", - заявили в Wildberries.

Днем 18 сентября около офиса компании Wildberries в Романовом переулке произошла стрельба, в результате которой погибли два сотрудника охраны офиса и семь человек были ранены.

В компании Wildberries утверждают, что стрельбу в офисе открыли люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука, а попытка незаконного проникновения была осуществлена сразу по двум адресам - в БЦ "Романов Двор" в Романовом переулке и в БЦ "Искра-парк" недалеко от станции метро "Динамо". Глава Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что считает произошедшее попыткой рейдерского захвата.

Владислав Бакальчук сообщил, что со своей командой подвергся нападению, когда приехал на переговоры по остановке строительства складов в офис в Романовом переулке.

Со своей стороны, глава Wildberries заявила, что "никто ни о каких переговорах не договаривался".

Оба публично обратились к правоохранительным органам с просьбой взять ситуацию на контроль и разобраться в произошедшем.

СКР по факту возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство), ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 222 УК (незаконное хранение огнестрельного оружия), ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 330 УК (самоуправство).

По словам адвокатов Владислава Бакальчука, совладелец Wildberries задержан, ему предъявлено обвинение по четырем статьям УК. Вины он не признает. Как ожидается, скоро суд выберет ему меру пресечения.