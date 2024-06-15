Обвиняемый в гибели пешеходов водитель арестован в Приамурье

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Фигурант дела о ДТП в Амурской области, жертвами которого стали пять пешеходов и еще несколько пострадали, взят под стражу, сообщает региональное СУ СК России.

"В Благовещенске мужчина, обвиняемый в совершении ДТП, повлекшем смерть людей, в том числе детей, заключен под стражу. На время предварительного следствия обвиняемый будет содержаться в СИЗО Благовещенска", - говорится в сообщении.

Прокуратура области отмечает, что поддержала ходатайство органов предварительного расследования об избрании 59-летнему водителю меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

"Суд пришел к выводу, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от органов следствия и суда, уничтожить доказательства, воздействовать на свидетелей. Суд избрал в меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 30 суток, то есть до 14 августа 2024 года", - говорится в сообщении Благовещенского суда.

Как сообщалось, водитель легкового автомобиля 1965 года рождения в пятницу вечером на большой скорости влетел в группу пешеходов. На месте погибли два подростка 14 и 15 лет, а также 49-летняя женщина. Шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних, в тяжелом состоянии были госпитализированы. Из них ранее скончались 15-летний подросток и, как уточнили в Минздраве области, мужчина 50 лет.

В больнице в тяжелом состоянии находятся 14-летний мальчик и 32-летняя женщина, в состоянии средней степени тяжести - мальчик 14 лет и 19-летняя девушка.

В отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения).