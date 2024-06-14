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В Благовещенске автомобиль сбил группу пешеходов на тротуаре

Есть погибшие, в том числе дети

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Вечером в пятницу в микрорайоне Чигири в Благовещенске автомобиль выехал на тротуар, где было много пешеходов, и сбил несколько человек, среди которых были дети. Есть погибшие. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

"Страшная авария произошла сегодня в Благовещенском округе. Водитель, как выяснилось, с признаками алкогольного опьянения вылетел с дороги на тротуар и сбил пешеходов, многие из которых дети. К сожалению, есть погибшие", - сообщил в Telegram губернатор Амурской области Василий Орлов.

Как сообщает правительство области со ссылкой на данные Минздрава региона, погибли три человека, в том числе двое детей.

"Погибли два мальчика 14-15 лет и женщина 49 лет. Шесть человек, из них трое детей, в тяжелом и очень тяжелом состоянии", - сообщил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

В экстренных службах "Интерфаксу" рассказали, что автомобиль на большой скорости влетел в группу людей, стоявших на тротуаре.

На месте аварии на улице Василенко работают восемь бригад скорой помощи. Пострадавших отвозят в Амурскую областную клиническую больницу,

Водитель задержан. О том, что он сел за руль пьяным, сообщили в областной прокуратуре и в управлении СК по региону.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Благовещенск Василий Орлов Минздрав Амурская область Москва
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