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Еще 13 участников стрельбы у офиса Wildberries в Москве отправлены под арест на 15 суток

Еще 13 участников стрельбы у офиса Wildberries в Москве отправлены под арест на 15 суток
Обстановка у офиса Wildberries в Москве 18 сентября
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы арестовал на 15 суток еще 13 участников инцидента со стрельбой у офиса Wildberries в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Постановлениями Мещанского районного суда города Москвы 13 человек признаны виновными в совершении административного правонарушения, каждому назначено наказание в виде 15 суток ареста", - сообщили в пресс-службе суда.

Все они признаны виновными в неповиновении полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ).

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Накануне в Тверском суде Москвы сообщили об административном аресте шестерых участников перестрелки. Таким образом, на данный момент к административной ответственности привлечены в общей сложности 19 человек.

Днем 18 сентября около офиса компании Wildberries в Романовом переулке произошла стрельба, в результате которой погибли два сотрудника охраны офиса, семь человек ранены.

Следственный комитет в связи с произошедшим расследует уголовное дело об убийстве, покушении на убийство, покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве, по которому проходит более 30 человек. Большинство из них к настоящему времени с санкции суда отправлены в СИЗО.

Среди прочих по делу был задержан Владислав Бакальчук. В четверг его адвокаты сообщили, что ему было предъявлено обвинение по всем указанным статьям. 20 сентября Бакальчук сообщил, что освобожден и находится дома.

Обстановка у офиса Wildberries в Москве

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Москва Wildberries
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