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Что произошло за день: воскресенье, 22 сентября

Взрыв в Пакистане, отравление в Красноярском крае и сохранение шахматных санкций

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Призыв Йенса Столтенберга разрешить Украине наносить удары вглубь РФ, обусловлен тем, что он покидает пост генсека НАТО, заявил Дмитрий Песков. При этом он констатировал, что позицию Столтенберга разделяют многие в Европе.

- Члены многодетной семьи отравились в Красноярском крае. Муж, жена и четверо детей были госпитализированы. Трое детей скончались в больнице.

- Пакистанский полицейский погиб при взрыве бомбы близ кортежа с послами РФ, Таджикистана, Казахстана. В МИД Пакистана сообщили, что все иностранные дипломаты вернулись в Исламабад.

- Завершено разминирование территории в Тихорецком районе Краснодарского края после атаки БПЛА. Эвакуированные ранее жители могут вернуться в свои дома.

- В результате взрыва метана на шахте в Иране погиб 51 человек. Еще 20 человек получили ранения.

- ФИДЕ сохранила санкции в отношении россиян. При этом делегаты выступили за допуск к участию в соревнованиях детей до 12 лет.

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