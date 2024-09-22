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Пакистанский полицейский погиб при взрыве бомбы близ кортежа с послами РФ и других стран

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудник полиции Пакистана погиб на севере этой страны из-за взрыва бомбы близ кортежа с иностранными послами, сообщает пакистанский телеканал "Гео-ТВ".

По данным телеканала, полицейские отвечали за охрану послов России, Таджикистана, Казахстана, Ирана и ряда других стран. О пострадавших среди дипломатов данных не поступало.

Сообщается, что еще четверо полицейских получили ранения.

Инцидент произошел в провинции Хайбер-Пахтунхва. Взрыв произошел рядом с автобусом, в котором находились обеспечивающие охрану иностранных дипломатов полицейские.

В свою очередь, в МИД Пакистана подтвердили в воскресенье факт взрыва и заверили, что все иностранные дипломаты вернулись в Исламабад.

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