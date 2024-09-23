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Правительство может продлить льготы по налогам для отрасли радиоэлектроники

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Правительство рассмотрит законопроект о продлении действия льготной ставки по налогу на прибыль и пониженных тарифов страховых взносов в области радиоэлектроники, заявил на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024" премьер-министр Михаил Мишустин.

"В условиях усиливающегося внешнего давления, незаконных ограничений крайне важно наращивать компетенции, активнее развивать отечественные передовые технологии. Причем, подход должен быть комплексным. А значит, надо одновременно вкладываться в электронное машиностроение, производство особо чистых материалов и электронных компонентов, развивать собственное программное обеспечение", - сказал он.

Он подчеркнул, что правительство уделяет пристальное внимание всем этим направлениям, действует целый ряд мер поддержки: от финансирования проектов фундаментальных исследований до стимулирования производства и внедрения новых изделий.

"Например, установлена льготная ставка по налогу на прибыль и также пониженные тарифы страховых взносов. Только в прошлом году благодаря этому организации радиоэлектроники сэкономили свыше 70 миллиардов рублей. На ближайшем заседании правительства рассмотрим законопроект о продлении этой меры еще на три года с использованием механизма льготных ставок", - сказал Мишустин.

Кроме того, по его словам, прорабатывается вопрос распространения действия этой меры и на предприятия электронного машиностроения, в том числе - "на производителей специальных материалов и веществ, которые применяются в производстве микроэлектроники".

"Наращивает государство и финансовую поддержку. Если в 2020 г. бюджетные инвестиции не превышали 10 миллиардов рублей, то по итогам текущего года они должны превзойти этот показатель почти в пятнадцать раз. Всего же за четыре года из бюджета было выделено свыше 430 миллиардов рублей", - сказал Мишустин.

Такие усилия, подчеркнул премьер, дают результат.

"За первое полугодие объем производства электроники и оптических изделий вырос на 35% относительно соответствующего периода 2023 года. Если же смотреть по отдельным направлениям, то, например, производство компьютеров, их частей и принадлежностей за семь месяцев года увеличилось на 16%. Коммуникационной, радио- и телевизионной передающей аппаратуры, а также телевизионных камер - на 40%. А радиолокационной, радионавигационной и радиоаппаратуры дистанционного управления - почти на 60%", - сказал глава правительства.

В результате реализации ранее поддержанных проектов в прошлом году на рынок был выведен целый ряд отечественных технологических решений, включая автономный программно-аппаратный комплекс для 3D-печати, отметил Мишустин. По его словам, все больше интереса к инвестициям в эту сферу проявляет и бизнес.

"За первый квартал текущего года вложения в основной капитал в сектор информационно-коммуникационных технологий увеличились более чем на 150%", - сказал премьер-министр.

Михаил Мишустин Правительство
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