Мишустин пообещал выделить 7,5 млрд рублей на кредиты для производителей электроники

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Правительство продлило на 2023 год программу субсидирования ставок по кредитам для производителей радиоэлектронной продукции и включит в льготную программу телекоммуникационное оборудование, сообщил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство приняло решение продлить льготное финансирование отечественных предприятий. На эти цели в текущем году в рамках государственной программы будет выделено около 7,5 млрд рублей", - сказал он.

По его словам, заемные средства по ставкам до 5% годовых с этого года будут доступны и для производителей телекоммуникационного и офисного оборудования.

Глава правительства также сообщил, что с одного года до пяти лет увеличен и период льготного кредитования в рамках программы.

"В условиях внешних ограничений изменилась логистика поставок, ну и конечно, стоимость электронной компонентной базы. Чтобы помочь российским производителям вычислительной техники в прошлом году запустили программу субсидирования процентных ставок по банковским кредитам. Этот механизм показал свою востребованность: миллиарды рублей привлеченных средств были направлены на закупку необходимых комплектующих и материалов", - отметил Мишустин.