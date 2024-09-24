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Минпромторг ждет роста выпуска электронной продукции в России в 2024 году на треть

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В России в 2024 году объем производства электронной продукции может превысить 3,5 трлн рублей, что на треть больше, чем в 2023 году (2,63 трлн рублей), и превышает заложенный в отраслевую стратегию план по выпуску на текущий год в 2,8 трлн рублей, сообщил замглавы Минпромторга Василий Шпак, выступая на форуме "Микроэлектроника".

"По итогам 2023 года на территории России произведено электронной продукции, включая и компоненты, и аппаратуру, на 2,6 трлн рублей. По итогам текущего года мы прогнозировали 2,8 трлн рублей, но результаты семи месяцев позволяют говорит о том, что есть все предпосылки превзойти отметку в 3,5 трлн рублей, то есть вырасти на треть по отношению к прошлому году", - заявил он.

Как указано в презентации министерства, в январе-июле в стране было произведено электронной продукции на 1,51 трлн рублей.

Реестр радиоэлектронной продукции, по словам Шпака, расширился с более 18 тысяч позиций на конец 2023 года до 27 тысяч позиций на сегодняшний день.

К 2030 году объем производства в отрасли, согласно стратегии развития радиоэлектронной отрасли, утвержденной в 2020 году, должен увеличиться до 6,3 трлн рублей, напомнил замминистра. Россия должна к этому времени обеспечивать не менее 70% видов электроники за счет отечественной продукции.

Отдельно Шпак упомянул данные по выпуску автоэлектроники. "Кончается уже 2024 год, есть совершенно точно прогнозы, что объем продаж достигнет 180 млрд рублей по году", - сказал он. "Вообще, рынок автомобильной электроники сделал существенный рынок, мы практически на сегодня перешагнули планку 70% с точки зрения номенклатуры на борту автомобиля, производящейся в Российской Федерации", - отметил Шпак.

Минпромторг Василий Шпак
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