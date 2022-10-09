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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Предприятиям РФ расширили возможности использования льготных кредитов

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Предприятия в России смогут использовать средства льготных кредитов, предназначенных на закупку приоритетной импортной продукции, на оплату проектировочных и пусконаладочных работ, а также налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин, сообщается в воскресенье на сайте правительства.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Российские предприятия смогут направлять средства льготных кредитов, предназначенных для закупки приоритетной импортной продукции, не только на приобретение материалов, компонентов, комплектующих, сырья и оборудования, но и на оплату проектировочных и пусконаладочных работ, а также налога на добавленную стоимость (НДС) и таможенных пошлин", - говорится в документе.

В правительстве отмечают, что данное решение позволит поддержать работу предприятий в условиях внешних санкций.

В мае 2021 года правительство запустило специальную программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции. "Займы выдаются по ставке не более 30% ключевой ставки Банка России плюс три процентных пункта. Разница компенсируется банкам за счет субсидий из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

По данным кабмина, срок, на который импортеры получают льготный кредит, зависит от целей займа. В сообщении говорится, что для закупки сырья и комплектующих льготная ставка действует один год. Для оборудования и средств производства - три года.

В перечне приоритетной импортной продукции - в том числе строительные материалы, различные станки, сельскохозяйственные машины, электроника.

Михаил Мишустин
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