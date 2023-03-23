Мишустин отметил наличие российских аналогов для примерно 80% промышленного ПО

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Около 80% зарубежного программного обеспечения, используемого в российской промышленности, сейчас имеют отечественные аналоги, сообщил в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, сейчас ведется работа над качеством таких отечественных продуктов.

Мишустин также сообщил, что в 2023 году будет полностью завершен запуск на крупнейших предприятиях пилотных проектов по внедрению российских систем автоматизированного проектирования, а также продуктов, которые необходимы для управления данными и процессами.

"Создание и внедрение собственных технологий и решений - это в целом один из наших важнейших приоритетов. Важно максимально снизить зависимость от импорта оборудования, комплектующих, программного обеспечения. Для финансирования такой работы мы расширили и перезапустили широкий набор инструментов поддержки", - сказал премьер-министр.

Он напомнил, что после ухода с российского рынка иностранных поставщиков софта были усилены меры поддержки отечественных разработчиков: предусмотрены льготные кредиты для IT-предприятий, компании освобождены от выездных налоговых проверок, упрощены процедуры госзакупок для IT-компаний, обнулен налог на прибыль на ближайшие 2 года.

"В итоге выросло число аккредитованных IT-компаний. При этом реализация продуктов и услуг отрасли повысилась за прошлый год на 22%", - сказал Мишустин.

Он также коснулся темы развития радиоэлектроники и напомнил, что была актуализирована программа развития этой отрасли, в ней сделан акцент на формирование собственного электронного машиностроения.

Мишустин сообщил, что за последние три года на поддержку радиоэлектроники было направлено свыше 238 млрд рублей, что позволило почти удвоить российскую долю этой продукции на внутреннем рынке.

"Были открыты фабрики по выпуску микроэлектроники - электронных модулей, принтеров, компьютеров, периферийного оборудования. Поддержали более 400 проектов в области разработки электронной аппаратуры, компонентов и средств производства самой электроники. Только за 2022 год запустили почти 150 новых проектов", - сказал премьер-министр.