Минфин предложил давать льготы в обмен на страхование жилья от ЧС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Минфин предлагает регионам мотивировать россиян заключать добровольные договоры страхования жилья от ЧС, предоставляя льготы по налогу на имущество и взносам на капитальный ремонт, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на подготовленный министерством проект доклада правительству.

Кроме того, гражданам, которые не застраховали свое жилье заранее, предлагается "в течение определенного срока" запретить приватизировать новую недвижимость, полученную вместо утраченной в результате ЧС. Издание отмечает, что бессрочно такое жилье будет предоставляться только малоимущим — по договору социального найма. Остальные будут его получать по договору найма на общих основаниях или из маневренного фонда - не более чем на три года.

По данным газеты, такие ограничения на приватизацию жилья содержались еще в первой версии законопроекта о страховании от ЧС, но были исключены по требованию администрации президента. Сам закон был принят в прошлом году, но вступит в силу только 4 августа.

В Минфине указывают, что закон позволит возмещать имущество из расчета площади утраченного жилья, а не по социальным нормам. Также там рассчитывают, что процедура страховых выплат станет быстрее. При этом эффект от введения предлагаемых льгот в министерстве не стали оценивать.

Страховщики в свою очередь считают поправки "правильными", но опасаются, что власти регионов подойдут к выплатам формально и "реальных стимулов граждане не получат".