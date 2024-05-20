Закон о добровольном страховании жилья от ЧС может заработать в 2025 году

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Закон о добровольном страховании жилья от ЧС, принятый в 2018 году и не действующий до сих пор, может начать работать с начала 2025 года, заявил на пресс-конференции президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

Законопроект предполагает разработку и создание регионами собственных программ страхования жилья с учетом территориальных особенностей, но ни одна такая программа до сих пор не была принята. В связи с этим законодатели инициировали поправки, которые могут запустить закон, заменив право регионов создавать такие программы на обязанность.

В случае принятия таких поправок встает еще одна задача, которую необходимо решить, по мнению Уфимцева, для запуска закона: "Необходимо определить ведомство, ответственное за реализацию этого закона". В качестве примера он привел ситуацию, при которой за прошедшие годы с участием ВСС было создано порядка 40 рабочих групп для разработки соответствующих программ страхования жилья в регионах. "Порядка 15 регионов разработали проекты таких программ при поддержке ВСС, однако ситуация не сдвинулась", - отметил Уфимцев. Он привел в пример действие закона о добровольном агростраховании с господдержкой по программе защиты урожая от рисков ЧС климатического характера.

"Эта программа действует по закону об агростраховании с господдержкой всего 1,5 года и получила широкое распространение в стране благодаря активной позиции профильного ведомства - Минсельхоза РФ и его поддержке агрострахования в регионах ", - считает президент ВСС. В то же время по закону о страховании жилья в разных ситуациях ответственными ведомствами при урегулировании убытков могут выступать МЧС, Минстрой и другие государственные органы. Определение единого государственного органа, одного или двух государственных ведомств, ответственных за реализацию политики в области страхования жилья по этому закону, существенно изменит ситуацию, считает глава ВСС.

Уфимцев напомнил, что нормативные акты к этому закону разработаны Минфином. ВСС также представил предложения по созданию программ страхования для регионов.

"В дальнейшем ВСС готов оказывать методологическую поддержку для реализации закона о страховании жилья", - сказал Уфимцев. По его мнению, предстоит большая работа по информированию страхователей, поскольку до последнего времени "в пяти регионах, где регулярно происходят затопления, по нашим наблюдениям, страхователи начинают активно запрашивать страховщиков о возможностях организации страховой защиты буквально в тот момент, когда чрезвычайная ситуация уже происходит и вода стоит у порога". В этой связи он добавил, что ВСС получает обращения и жалобы граждан в связи с отказами в подобных ситуациях страховщиков принимать риски защиты жилья на страхование. Это связано с непониманием действия страховых программ, считает Уфимцев.

В апреле депутаты предложили обязать власти регионов разрабатывать и утверждать собственные программы страхования жилья от ЧС - в Госдуму был внесен соответствующий законопроект с поправками в статью 11-1 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и статьи 44 и 53 Федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации".

Законопроект устанавливает обязанность органов государственной власти регионов разрабатывать, утверждать и участвовать в реализации программ, а также представлять их в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере страховой деятельности, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту. До сих пор разработка таких программ страхования жилья от ЧС была правом, а не обязанностью для региональных властей. Нормы предложены "в целях защиты имущественных интересов граждан и оптимизации расходов федерального и региональных бюджетов РФ", говорилось в пояснительной записке к проекту документа.

Принятие законопроекта позволит реализовать введенный законом № 320-ФЗ (о добровольном страховании жилья от ЧС) механизм защиты имущественных интересов граждан, связанных с риском утраты (гибели) или повреждения жилых помещений, с использованием механизмов страхования, полагают разработчики изменений.

Текущая версия закона о страховании жилья от ЧС предполагает как добровольность в принятии таких программ для регионов, так и добровольность присоединения к ним коммерческих страховщиков, добровольность заключения договора страхования жилья по программе для владельцев жилья. В случае принятия предложенных поправок ситуация меняется только для региональных властей.