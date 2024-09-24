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Дипломаты посоветовали россиянам воздержаться от поездок в Израиль и Ливан

Дипломаты посоветовали россиянам воздержаться от поездок в Израиль и Ливан
Израильская система противовоздушной обороны "Железный купол"
Фото: Saeed Qaq/Anadolu via Getty Images

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Посольство России в Израиле напоминает россиянам о действующей рекомендации воздержаться от посещения этой страны без крайней необходимости.

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"Повторяю рекомендацию, которую Министерство иностранных дел России опубликовало еще в октябре прошлого года, все ее положения остаются в силе", - заявил телеканалу "Россия-24" посол России в Израиле Анатолий Викторов.

"Мы не запрещаем визиты наших граждан в Израиль, но призываем взвешенно подходить к необходимости таких визитов и осуществлять их только в случае крайней необходимости - гуманитарные случаи, медицинские, какие-то другие, - добавил дипломат. - Обстановка действительно не способствует тому, чтобы сейчас в массовом порядке посещать как Израиль, так и прилегающие страны".

Российский посол в Ливане Александр Рудаков заявил "России-24", что "сейчас совсем не время для туристических поездок в Ливан".

"Тем, кто не чувствует себя в безопасности и находится в Ливане, мы рекомендуем воспользоваться коммерческими рейсами, пока еще аэропорт работает практически в штатном режиме", - добавил он.

Хроника 07 октября 2023 года – 24 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Анатолий Викторов Бейрут Израиль Ливан Тель-Авив Александр Рудаков
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