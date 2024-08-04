В Риме и Бухаресте призвали сограждан покинуть Ливан как можно скорее

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Италия и Румыния в воскресенье настоятельно рекомендовали своим гражданам покинуть Ливан в связи с дальнейшим осложнением ситуации в регионе, информирует EFE.

"Пока ситуация не ухудшилась, мы призываем итальянцев, которые находятся в Ливане, вернуться в Италию коммерческими авиарейсами, по возможности, скорее. Кроме того, мы не рекомендуем выезжать на юг страны", - заявил глава МИД Италии Антонио Таяни.

МИД Румынии также распространил сообщение о том, что "ситуация с безопасностью в регионе может ухудшиться непредсказуемо", в связи с чем призвал граждан страны выехать из Ливана до того, как коммерческое авиасообщение прекратится. Кроме того, румынское внешнеполитическое ведомство в связи с осложнением ситуации в регионе предупредило об опасности поездок в Израиль и Иран.

Ранее с рекомендациями покинуть Ливан своим гражданам и подданным выступили Австралия, Великобритания, Иордания, США, Франция и Швеция.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства ранее на этой неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы - Фуада Шукра в Бейруте.