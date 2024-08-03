Британский МИД призвал соотечественников покинуть Ливан

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Британским подданным, находящимся в Ливане, следует быстро покинуть эту страну в связи с ростом напряженности в ближневосточном регионе, заявил в субботу МИД Великобритании.

"Правительство продолжает рекомендовать воздержаться от поездок в Ливан. Кроме того, советуем британцам, все еще находящимся на ливанской территории, немедленно покинуть эту страну, пока еще есть доступные пассажирские авиарейсы", - говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства.

"Напряженность достигла высокого уровня, и ситуация может быстро ухудшиться. Мы круглосуточно работаем над тем, чтобы усилить наше присутствие в Ливане на консульском уровне. При этом, я ясно прошу британцев в Ливане: немедленно уезжайте", - заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.

"Расширение конфликта (на Ближнем Востоке - ИФ) никому не выгодно. Последствия такого конфликта могут быть катастрофическими. Поэтому мы продолжаем призывать к деэскалации и дипломатическому урегулированию", - добавил министр.

В конце июля в Тегеране был убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Тегеран обвинил в убийстве Израиль. Израильская сторона не комментировала эти обвинения. Кроме того, в июле в Бейруте в результате израильского удара погиб один из военачальников близкой к Ирану ливанской группировки "Хезболла" Фуад Шукр. Иранские власти пообещали, что не оставят эти нападения без ответа. После этого в ряде стран озвучили опасения, что Иран вместе с союзными группировками в Ливане, Ираке, Йемене могут готовить ответные удары по Израилю.