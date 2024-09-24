Авиакомпании начали отменять рейсы в Тель-Авив и Бейрут

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Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Азербайджанская авиакомпания AZAL приостановила полеты из Баку в Тель-Авив (Израиль, аэропорт Бен-Гурион) из соображений безопасности в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе перевозчика.

Пассажиры с билетами в Тель-Авив могут оформить полный возврат средств или бесплатно поменять их на билет на другой рейс.

Возобновление рейсов по маршруту Баку - Тель-Авив - Баку будет зависеть от дальнейшего развития ситуации.

Как пишет The Times of Israel, на фоне массированных ударов Армии обороны Израиля по объектам "Хезболлы" и ответных атак группировки, рейсы в Израиль и Ливан отменили несколько авиакомпаний.

На сайте аэропорта имени Бен-Гуриона все рейсы Wizz Air, British Airways и Azerbaijan Airlines отмечены как "отмененные".

В Qatar Airways сообщили об отмене полетов в Бейрут до среды.

В понедельник в рамках операции "Стрелы севера" ВВС Израиля нанесли удары примерно по 1,6 тысячи объектов "Хезболлы". В результате, по данным Минздрава Ливана, погибли как минимум 492 человека, среди них женщины, дети и медицинские работники.

"Хезболла" в ответ запустила в сторону Израиля более 200 ракет.