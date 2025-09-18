В Минфине не видят подвижек в вопросе разрешения продажи алкоголя онлайн

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Минфин в очередной раз подтвердил, что вопрос об организации торговли алкогольной продукцией через интернет остается в замороженном виде.

"Новых вводных у меня нет. По-прежнему пока нет информации о том, что будет разрешена торговля в интернете", - заявил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме.

Онлайн-торговля спиртным запрещена с 2007 года, но все последующие годы предпринимались попытки ее легализации. Сначала Минфин подготовил соответствующий законопроект, ориентированный на начало онлайн-торговли с 2020 года. Но против этого выступили Минздрав и МВД.

В 2021 году президент РФ поручил правительству и "Почте России" провести эксперимент по продаже российских вин. Канал продаж должен был администрироваться через агрегаторы "Почты России". Предполагалось, что продажи начнутся в 2023 году.

В апреле 2023 года правительство одобрило и внесло в Госдуму законопроект о проведении эксперимента по розничной онлайн-продаже отечественного вина с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года на территории Москвы и Московской области. Однако МВД выступило против проведения эксперимента. В министерстве отметили, что ведомство не участвовало в подготовке этого законопроекта, разработкой которого занимался Минфин.

Против онлайн-торговли и Росалкогольтабакконтроль. Глава службы Игорь Алешин в марте 2024 года сказал "Российской газете", что при имеющемся количестве легальных магазинов острой необходимости в таком дополнительном канале продаж нет. "Последствия этого разрешения могут быть непредсказуемыми", - предупреждал он.

Как сообщал недавно РБК, согласно правительственному плану пилотного проекта по дистанционной продаже товаров с возрастными ограничениями, онлайн-продажу российских вин могут разрешить с августа 2026 года. Содержание плана подтвердил источник, знакомый с инициативой, дополнив, что, скорее всего, сроки "сдвинутся вправо". Из плана следует, что для начала пилота по продаже российского вина онлайн нужно будет внести изменения в законодательство и интегрировать инфраструктуру онлайн-доставки с ЕГАИС (система учета объема производства и оборота алкогольной продукции).

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердили возможность проведения пилота по дистанционной продаже российского вина с применением биометрии, отметив, что "инициатива требует формирования детальной и надежной правовой схемы", в частности проверки работы сервиса возрастной верификации.

Как сообщал журналистам в сентябре 2025 года на ВЭФе генеральный директор АО "Центр биометрических технологий" (ЦБТ, оператор Единой биометрической системы) Владислав Поволоцкий, центр прорабатывает сервис дистанционной продажи энергетиков и российского вина. "ЦБТ совместно с партнерами готовит к запуску сервис подтверждения возраста при покупке тонизирующих напитков, в том числе в онлайне. Соответствующий пилотный проект находится в проработке. Для дистанционной продажи других категорий товаров - например, российского вина - может использоваться аналогичное технологическое решение", - заверял Поволоцкий.

При этом он отмечал, что необходимым условием для запуска доставки вина является не только готовность технологических решений, но и наличие соответствующей нормативной базы.