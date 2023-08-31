Двое пострадавших после взрыва на АЗС в Махачкале находятся в крайне тяжелом состоянии

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Пострадавшие в результате взрыва на АЗС в Махачкале, которые были эвакуированы в Москву, продолжают лечение; двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, четверо пациентов - в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве России.

"Пациенты, эвакуированные после взрыва на АЗС в Махачкале, в Москву, продолжают лечение в федеральных клиниках Минздрава России и медицинских организациях Москвы. Двое из них в удовлетворительном состоянии, шесть человек - в состоянии средней степени тяжести, четверо - в тяжелом, все с положительной динамикой", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за их жизни. В текущий четверг проведен очередной федеральный консулиум с участием специалистов по нефрохирургии и анестезиологии-реанимации.

Двое пациентов, эвакуированных на лечение в Москву выписаны; еще одна пациентка переведена для продолжения лечения в учреждение другого профиля.

Ранее сообщалось, что больницы Москвы приняли 16 пострадавших после ЧП в Махачкале.

Трагедия случилась 14 августа в пригороде Махачкалы. В автосервисе произошел пожар, огонь переметнулся на соседнюю территорию, где хранилось легковоспламеняющееся удобрение (селитра), и произошел сильный взрыв. За ним последовал взрыв цистерн на расположенной рядом АЗС. В результате погибли 35 человек, 84 пострадали.