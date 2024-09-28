Число жертв взрыва на АЗС в Дагестане выросло до 11 человек

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы увеличилось до 11 человек.

"В Дагестане спасатели МЧС России извлекли из-под завалов еще одного погибшего", - сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

Накануне примерно в 17:30 произошел взрыв на АЗС в поселке Новый Хушет в пригороде Махачкалы. Ранее сообщалось о десяти погибших, включая двоих детей, 11 человек пострадали.

Здание АЗС разрушено, после взрыва начался пожар. Около 20:00 мск стало известно, что возгорание локализовано на площади 500 кв. м.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.